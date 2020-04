TikTok, una nuova falla di sicurezza consente di sostituire video e immagini con altri contenuti (Di mercoledì 15 aprile 2020) TikTok, app che ospita brevi filmati, particolarmente popolare tra gli adolescenti, è finita sotto la lente di ingrandimento dei due sviluppatori di Mysk.co che hanno individuato una pericolosa falla di sistema che consentirebbe addirittura a un malintenzionato di sostituire i video e le immagini presenti sulla piattaforma con altri contenuti, semplicemente “dirottando” l’applicazione su un server diverso. TikTok infatti utilizza ancora lo standard di connessione HTTP anziché il più sicuro HTTPS, per stabilire una connessione con il Content Delivery Network (CDN) della società. L’uso di questo standard migliora le prestazioni di trasferimento dati, ma mette a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti, trasportando senza crittografia tutti i principali contenuti veicolati dall’applicazione. Tutto ciò permette dunque a ... Leggi su ilfattoquotidiano Jane Fonda | Personal trainer su TikTok per una giusta causa

Il TikTok virale di una madre americana in lacrime : “Non ci sono più pannolini” (Di mercoledì 15 aprile 2020), app che ospita brevi filmati, particolarmente popolare tra gli adolescenti, è finita sotto la lente di ingrandimento dei due sviluppatori di Mysk.co che hanno individuato una pericolosadi sistema che consentirebbe addirittura a un malintenzionato die lepresenti sulla piattaforma concontenuti, semplicemente “dirottando” l’applicazione su un server diverso.infatti utilizza ancora lo standard di connessione HTTP anziché il più sicuro HTTPS, per stabilire una connessione con il Content Delivery Network (CDN) della società. L’uso di questo standard migliora le prestazioni di trasferimento dati, ma mette a rischio lae la privacy degli utenti, trasportando senza crittografia tutti i principali contenuti veicolati dall’applicazione. Tutto ciò permette dunque a ...

TikTok infatti utilizza ancora lo standard di connessione HTTP anziché il più sicuro HTTPS, per stabilire una connessione con il Content Delivery Network (CDN) della società. L’uso di questo standard ...

TikTok infatti utilizza ancora lo standard di connessione HTTP anziché il più sicuro HTTPS, per stabilire una connessione con il Content Delivery Network (CDN) della società. L’uso di questo standard ...È una delle app più amate di tutto il mondo, stiamo parlando di TikTok, che a gennaio 2020 si è conquistata il primato assoluto di download, con 104,7 milioni di utenti che l’hanno scaricata in quel ...