In Italia partiranno a breve i Test sierologici. Il commissario Domenico Arcuri, come riporta l'Ansa, ha avuto dal Governo l'incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l'acquisto dei Test. Inizialmente verrà somministrato a un campione di 150mila persone individuate su scala nazionale e suddivise per profilo lavorativo, sesso, area geografica, età (sono previste sei fasce). Il Test, che dovrebbe avere un'attendibilità superiore al 95%, permetterà di individuare le persone che sono venute a contatto col coronavirus e chi ha sviluppato gli anticorpi, in modo da permettere una più sicura ripresa delle attività. Diamo uno sguardo più dettagliato a cosa sono i Test sierologici. cosa SONO E cosa FANNO I Test SIEROLOGICI? I Test sierologici sono diversi dai tamponi che abbiamo ormai imparato a conoscere e ...

Coronavirus - test sierologico : cos’è e come funziona

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologico Covid-19, come sarà il test sierologico e a cosa serve: "Non è con la goccia di sangue" BresciaToday Test sierologico coronavirus: che cos’è, a cosa serve, quali informazioni fornisce. Primi esperimenti in Italia

Possiamo riassumere con questo esempio per rendere chiara la situazione a tutti i lettori: il tampone è una fotografia istantanea che ritrae solo un momento, il test sierologico è un film che esprime ...

Coronavirus, si parte con i test di immunità a 150mila italiani

ROMA – Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha definito le caratteristiche della tipologia di test sierologico che dovrà essere impiegato su scala nazionale, e c’è il via libera del governo all’avvio ...

