Subito una commissione d' inchiesta sulla malagestione lombarda

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Al Presidente Fontana il minimo che viene chiesto è la rimozione dell’assessore al welfare”: è quanto ho aggiunto con una dichiarazione pubblica a sostegno del gruppo Pd in Regione Lombardia e del sentimento che anima appelli pubblici e allarme crescente. È incolmabile il divario tra il bisogno diffuso di affidabilità e l’inadeguatezza, per stile e contenuti, di chi dirige la sanità. Quanto alla tragedia del PAT, e delle altre case di riposo, mi auguro che il governo decida al più presto di assumere una responsabilità diretta su tutte le RSA. Così non può continuare. Serve un programma chiaro, comprensibile, su test, tamponi, sicurezza per la ripartenza nei luoghi di lavoro, monitoraggio e tutela di chi è più a rischio, istituzione immediata delle Usca mancanti: delle unità ...