Sanremo 2021 | il patron dell' Ariston ne ipotizza il rinvio | Serve un' ampia riflessione

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Serena Granato In un'intervista concessa anews ildel Teatro, Walter Vacchino, ha anticipato le ipotesi formulate sulla possibile sospensione che il Festival dipotrebbe subire alla luce'emergenza coronavirus Dal 4 all'8 febbraio 2020 veniva trasmessa su Rai 1 la settantesima edizione del Festival di, condotta da Amadeus, che aveva alla fine decretato la vittoria di Diodato con il brano Fai rumore. E in queste ore sono trapelate in rete alcune indiscrezioni sulle ipotesi formulate circa una possibile sospensione che potrebbe subire la settantunesima edizionea kermesse ligure prevista per il, per viaa pandemia di coronavirus. Che sono riportate in un'intervista esclusiva concessa anews daldel Teatrodi-dove si tiene annualmente il Festival- Walter Vacchino. “...