Samantha De Grenet casalinga disperata e balla con l’aspirapolvere

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In questo periodo di quarantena e per far sorridere i suoi followerDesi improvvisa. Prende in mano l’aspirapolvere e pulisce il soggiorno di casando e muovendosi a ritmo di musica. Indossa la tuta, il grembiulino e ha una fascia tra i capelli. Saltella da una parte all’altra del divano schivando il cane e facendo sorridere il figlio che la filma. Nel 2017 era tornata in tv con l’Isola dei famosi, ma l’anno successivo si è presa un periodo di stop dalla mondanità e dalla televisione perché ha dovuto affrontare una battaglia contro un tumore al se…o. Ora superate le difficoltà, è tornata più in forma che mai con una nuova consapevolezza: “Questa esperienza mi ha aiutato anche ad aprirmi molto di più con i miei familiari, prima davo per scontato che ...