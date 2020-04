Piazza Affari e Borse europee in rosso. Lievita lo Spread (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre Borse europee si muovono in territorio negativo, in scia all’incertezza evidenziata dalle Borse asiatiche, dopo le pessimistiche previsioni del FMI e a dispetto della mossa della banca centrale cinese. I dati sull’inflazione in Francia, Spagna ed italia hanno confermato l’impatto sui prezzi delle misure di lockdown. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Vola lo Spread, attestandosi a +224 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,82%. Tra le principali Borse europee pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell’1,92%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto l’1,97%, in caduta libera Parigi, che affonda dell’1,74%. male anche Piazza Affari, con il FTSE ... Leggi su quifinanza Borsa - Piazza Affari in rosso. Spread in risalita

Come stanno andando le azioni Diasorin? La notizia dei nuovi test già nelle ultime settimane avevano provocato un forte rialzo per il titolo dell’azienda farmaceutica su Piazza Affari. Stamattina, ...

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Piazza Affari peggiora (Ftse Mib -2% a 17.199 punti) frenata da Saipem (-5,47%), che insieme ad Eni (-3,34%) soffre per il calo del greggio, con il Wti ai minimi dal 2002 ...

