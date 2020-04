Meteo TORINO | torna un po' di CALDO | ma cambia già nel weekend

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ilsuvedrà continuare una fase di bel tempo, con temperature in netto aumento sino a sabato. Seguirà un peggioramento, che; per domenica potrà vedere qualche pioggia o rovescio. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Venerdì 17: quasi sereno. Temperatura da 9°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 2 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Sabato 18: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 2 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Domenica 19: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da ...