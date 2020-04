L’Houseparty di Annalisa, un invito a ritrovare la bellezza nelle piccole cose (Di mercoledì 15 aprile 2020) Esce oggi il nuovo singolo di Annalisa, Houseparty. Il brano racconta perfettamente il periodo che stiamo vivendo, inaspettatamente perché la canzone è nata molto prima del lockdown dovuto al Coronavirus. Houseparty immagina una festa in casa virtuale, un modo per stare insieme quando non si può uscire, un'alternativa allo stare vicini, anche se fisicamente lontani. Per questo motivo, Houseparty si sposa perfettamente con l'isolamento obbligatorio che stiamo vivendo ormai da mesi per combattere la pandemia da Covid-19. Il nuovo singolo di Annalisa è disponibile da oggi, mercoledì 15 aprile (e in radio da venerdì 17 aprile); è stato scritto qualche mese fa ma è quanto mai attuale dopo la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, denominata proprio Houseparty. “È una ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Esce oggi il nuovo singolo di, Houseparty. Il brano racconta perfettamente il periodo che stiamo vivendo, inaspettatamente perché la canzone è nata molto prima del lockdown dovuto al Coronavirus. Houseparty immagina una festa in casa virtuale, un modo per stare insieme quando non si può uscire, un'alternativa allo stare vicini, anche se fisicamente lontani. Per questo motivo, Houseparty si sposa perfettamente con l'isolamento obbligatorio che stiamo vivendo ormai da mesi per combattere la pandemia da Covid-19. Il nuovo singolo diè disponibile da oggi, mercoledì 15 aprile (e in radio da venerdì 17 aprile); è stato scritto qualche mese fa ma è quanto mai attuale dopo la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, denominata proprio Houseparty. “È una ...

