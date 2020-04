Giroud all' Inter? Calciomercato | il francese verso il si | pronto un biennale

(Di mercoledì 15 aprile 2020)all', ila dire di si a Conte: proposto uncon opzione per il terzo anno.

GoalItalia : Giroud sempre più vicino all'Inter: biennale con riduzione dell'ingaggio ???? [??? Gazzetta dello Sport] - LanFred60 : RT @GoalItalia: Giroud sempre più vicino all'Inter: biennale con riduzione dell'ingaggio ???? [??? Gazzetta dello Sport] - Davide_kun85 : RT @GoalItalia: Giroud sempre più vicino all'Inter: biennale con riduzione dell'ingaggio ???? [??? Gazzetta dello Sport] - bingbingamvc : RT @GoalItalia: Giroud sempre più vicino all'Inter: biennale con riduzione dell'ingaggio ???? [??? Gazzetta dello Sport] - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Giroud sempre più vicino all'Inter: biennale con riduzione dell'ingaggio ???? [??? Gazzetta dello Sport] -

Ultime Notizie dalla rete : Giroud all

Dopo i corteggiamenti di gennaio Olivier Giroud potrà vestire la maglia dell'Inter: il francese è pronto alla riduzione dell'ingaggio.Tiene banco in casa nerazzurra in vista della prossima finestra di calciomercato il possibile approdo di Oliver Giroud all’Inter di Antonio Conte. L’indiscrezione non è certo nuova, anzi già da giorni ...