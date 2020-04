Dieta “Grabby food” | menu per non ingrassare in casa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La“Grabby food” è un approccio all’alimentazione perfetto quando si passa tanto tempo ine, per ovvie ragioni dovute alla diminuzione dell’attività fisica, si è maggiormente a rischio per quanto riguarda l’aumento di peso. Le peculiarità di questo metodo alimentare sono a dir poco semplici. Chi intende seguirlo, deve mettersi nell’ottica di preparare delle ricette particolarmente salutari, ideali per i momenti di pausa dallo smart working. Ricordiamo infatti che, quando si lavora daal computer e ci si regala qualche minuto di relax, capita spesso, soprattutto per noia, di lasciarsi andare a qualche snack di troppo, con conseguenze non certo piacevoli per il peso e per l’equilibrio psicologico (quando si esagera con il junky food il senso di colpa è infatti dietro l’angolo). Cosa ...