Coronavirus, secondo uno studioso israeliano la diffusione del virus si blocca autonomamente dopo 70 giorni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, nuovo studio israeliano rivela: “La diffusione del virus si blocca dopo 70 giorni” Indipendentemente dalle misure restrittive, la diffusione del Coronavirus si blocca comunque dopo 70 giorni: è quanto emerso in uno studio sul virus condotto dall’ex generale israeliano Isaac Ben Israel, capo del programma di studi sulla sicurezza dell’Università di Tel Aviv e presidente del Consiglio nazionale per le ricerche e lo sviluppo. secondo il professore, il Covid-19 di fatto sarebbe un virus “a tempo”. Le perplessità e le critiche nei confronti dello studioso, che ha esposto la sua teoria all’emittente Channel 12, non sono mancate, ma Ben Israel ha esposto la sua tesi, supportato da evidenze statistiche. Coronavirus, Trump blocca fondi all’Oms: ha gestito male epidemia secondo lo studio, il numero di nuovi casi ... Leggi su tpi Coronavirus - Lucia Annunciata dimessa dallo Spallanzani : negativo anche il secondo tampone - ma ha una grave forma di polmonite

