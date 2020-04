Blitz dei Nas nelle Rsa | gestione dei casi Covid-19 irregolare in 104 case di risposo per

CarAlt62 : a parte il virus che è pericolosissimo..ma nessuno mi toglierà dalla testa che la politica ne sta approfittando per… - v3rd3acqua : Giallo a Villa Pamphilj: secondo blitz dei vandali in 11 giorni, distrutta la fontana del Cupido - demian_yexil : RT @francotaratufo2: Coronavirus, l’indagine sugli anziani morti nelle Rsa: perquisizioni e sequestri della Finanza al Pio Albergo Trivulzi… - liscidini : RT @francotaratufo2: Coronavirus, l’indagine sugli anziani morti nelle Rsa: perquisizioni e sequestri della Finanza al Pio Albergo Trivulzi… - Dock32M : RT @francotaratufo2: Coronavirus, l’indagine sugli anziani morti nelle Rsa: perquisizioni e sequestri della Finanza al Pio Albergo Trivulzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz dei

La Gazzetta del Mezzogiorno

Centoquattro strutture per anziani non conformi alla normativa su 601 controllate (pari al 17%), 61 persone denunciate e altre 157 sanzionate per un ammontare complessivo di oltre 72mila euro. E' il b ...Bertuccioli era anche titolare del negozio di dischi Plastic di via Passeri. Era ricoverato al San Salvatore di Pesaro dal 4 marzo per coronavirus: dopo essere risultato positivo al tampone le sue con ...