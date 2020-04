Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 14 APRILEORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. SOLO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA– FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA. SULLA FERROVIA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064 NEL COMUNE DI COLONNA DA OGGI 14 APRILE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SARA’ ...