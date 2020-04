USA | prezzi export sopra attese

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Deludono le indicazioni che giungono daiimport-nel mese di marzo. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, iimport hanno segnato un -2,3% dal -0,7% di febbraio (rivisto da -0,5%). Ledegli analisti erano per un -3,2%.Su base annua, iimport registrano una variazione pari a -4,1% da -1,2%. Ihanno riportato un decremento dell’1,6% contro il -1,9% del consensus ed il -1,1% del mese precedente.Su anno il dato evidenzia un decremento del 4,1%.

infoiteconomia : Petrolio: prezzi in rialzo dopo taglio record Opec + e stime gas di scisto Usa - FundsPeople_it : Informazioni sulla tenuta delle economie dell'Area euro dagli indici dei prezzi al consumo dei principali Paesi e d… - bicimagazineit : Una gamma di prodotti premium, che hanno stretti legami con il resto della produzione #ENVE, ma che permetteranno a… - lorreca : @EttoreMaiore @LuigiDeBiase Putin ha molto più bisogno degli introiti del petrolio rispetto agli Usa. Senza un rial… -

Ultime Notizie dalla rete : USA prezzi

Il Messaggero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 apr - I prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono diminuiti a marzo meno delle attese degli analisti. Stando a quanto reso noto dal dipartimento del ...(Teleborsa) - Deludono le indicazioni che giungono dai prezzi import-export nel mese di marzo. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un -2,3% ...