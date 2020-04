Seoul, Corea del Sud/ Metropoli "cool" fra tradizione e modernità (Pechino Express) (Di martedì 14 aprile 2020) Seoul in Corea del Sud: eccoci alla tappa finale di Pechino Express 2020. Alla scoperta di una Metropoli "cool" e amata dai giovani, fra tradizione e modernità Leggi su ilsussidiario (Di martedì 14 aprile 2020)indel Sud: eccoci alla tappa finale di2020. Alla scoperta di una" e amata dai giovani, fra

Situata a pochi chilometri dal confine con la Corea del Nord e adagiata lungo le rive del fiume Han, Seoul fu costruita originariamente alle pendici del monte Bughan e la sua storia comincia pochi ...

Pechino Express 2020: le anticipazioni della finale, stasera su Rai 2

Tutte le anticipazioni della finale dell'ottava stagione di Pechino Express, l'adventure game condotto da Constantino Della Gherardesca.

