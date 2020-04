Perquisizioni nel Pio Albergo Trivulzio e in altre case di riposo (Di martedì 14 aprile 2020) La Guardia di Finanza sta effettuando delle Perquisizioni all’interno del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura. Le ipotesi di reato nei confronti del dg Giuseppe Calicchio sono di epidemia colposa e omicidio colposo. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.Gli inquirenti stanno valutando se ci siano state mancanze nei protocolli interni, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza: vari operatori sanitari della struttura hanno denunciato la mancanza di protezioni individuali nei giorni scorsi. Inoltre, sarebbero stati inviati a non indossare le mascherine per non creare il panico tra i pazienti. Secondo una lettera sottoscritta da circa 90 medici, le mascherine sarebbero state a disposizione “a partire già dal 23 febbraio”.Le Perquisizioni non ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Perquisizioni nelle RSA di Polizia Giudiziaria e Guardia di Finanza

Coronavirus - morti nelle Rsa : perquisizioni della Guardia finanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre due residenze in provincia di Milano

Coronavirus - perquisizioni della Guardia di finanza nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio a Milano (Di martedì 14 aprile 2020) La Guardia di Finanza sta effettuando delleall’interno del Piodi Milano nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura. Le ipotesi di reato nei confronti del dg Giuseppe Calicchio sono di epidemia colposa e omicidio colposo. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.Gli inquirenti stanno valutando se ci siano state mancanze nei protocolli interni, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza: vari operatori sanitari della struttura hanno denunciato la mancanza di protezioni individuali nei giorni scorsi. Inoltre, sarebbero stati inviati a non indossare le mascherine per non creare il panico tra i pazienti. Secondo una lettera sottoscritta da circa 90 medici, le mascherine sarebbero state a disposizione “a partire già dal 23 febbraio”.Lenon ...

sonietta881 : RT @Gianmar26145917: Perquisizioni della Guardia di Finanza al #PioAlbergoTrivulzio Non entro nel merito della vicenda, faccio solo una do… - redblack681 : RT @Gianmar26145917: Perquisizioni della Guardia di Finanza al #PioAlbergoTrivulzio Non entro nel merito della vicenda, faccio solo una do… - pasquifranc : RT @Gianmar26145917: Perquisizioni della Guardia di Finanza al #PioAlbergoTrivulzio Non entro nel merito della vicenda, faccio solo una do… - rickysamp69 : RT @HuffPostItalia: Perquisizioni nel Pio Albergo Trivulzio e in altre case di riposo - HuffPostItalia : Perquisizioni nel Pio Albergo Trivulzio e in altre case di riposo -