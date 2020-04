ilmeteoit : #CORONAVIRUS: né #VACANZE né #VIAGGI a Luglio e Agosto, ma non è COLPA del #METEO. Ecco chi ha lanciato l'ALLARME »… - oceaninhiseyess : Niente viaggi per un anno... Boh piango - Stellix82 : @danieleg1976 @Corpus35799307 Ho già messo in conto che per me niente più viaggi, per lo meno all’estero. Ma credo… - princheartbrkai : siete così tanto su per il culo di taylor che non vi rendete conto delle cavolate che dite sdkhgd nessuno vuole nie… - lastgiuli : CASE LIBRI AUTO VIAGGI FOGLI DI GIORNALE CHE ANCHE SE NON VALGO NIENTE PERLOMENO A TEEE TI PERMETTO DI SOGNARE E SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente viaggi Coronavirus, come sarà l'estate 2020? Come si andrà in spiaggia? E i viaggi? Corriere della Sera Niente viaggi all'estero e in spiaggia "distanziati": cosa ci aspetta per l'estate

Perché questo su virus sconosciuto che ha bloccato il mondo non sappiamo, appunto, nulla: non sappiamo se sparirà in estate ... grazie alla possibilità di cambiare il proprio programma di viaggio ...

Viaggio surreale sulla A31 deserta: solo i volatili rischiano la pelle

ASIAGO La chiamano arteria ma non porta niente, è vuota. Non ci sono macchine sulla A 31, né un corpo che l’aspetti per essere nutrito. A Piovene Rocchette finisce l’autostrada e Asiago è lassù in ...

Perché questo su virus sconosciuto che ha bloccato il mondo non sappiamo, appunto, nulla: non sappiamo se sparirà in estate ... grazie alla possibilità di cambiare il proprio programma di viaggio ...ASIAGO La chiamano arteria ma non porta niente, è vuota. Non ci sono macchine sulla A 31, né un corpo che l’aspetti per essere nutrito. A Piovene Rocchette finisce l’autostrada e Asiago è lassù in ...