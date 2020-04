Lecce. Si abbassa la mascherina e sputa a un carabiniere durante il controllo: due arrestati (Di martedì 14 aprile 2020) I fatti sono accaduti ieri sera nelle strade di Neviano. I due soggetti, fermati dai militari impegnati nei controlli per contenere la pandemia da Covid-19, si sono rifiutati di farsi identificare ed hanno malmenato i due carabinieri, che hanno poi dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) I fatti sono accaduti ieri sera nelle strade di Neviano. I due soggetti, fermati dai militari impegnati nei controlli per contenere la pandemia da Covid-19, si sono rifiutati di farsi identificare ed hanno malmenato i due carabinieri, che hanno poi dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso.

Serata di Pasquetta decisamente complicata per due Carabinieri della caserma di Neviano in provincia di Lecce. Ieri sera, infatti, intorno alle ore 21, i due militari si trovavano impegnati nella ...

