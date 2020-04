Fmi | Pil Italia crollerà del 9 | 1% nel 2020 «L’Europa sostenga i Paesi più colpiti»

giuliog : RT @federicofubini: Fmi: Pil Italia giù del 9,1% nel 2020 «L’Europa aiuti i Paesi più colpiti» L'Asia emergente, Cina in testa,sembra usci… - uandarin : RT @federicofubini: Fmi: Pil Italia giù del 9,1% nel 2020 «L’Europa aiuti i Paesi più colpiti» L'Asia emergente, Cina in testa,sembra usci… - ValsaniaM : L’Fmi vede la peggior recessione dagli anni ‘30 e avverte sui rischi: caduta Pil globale del 3% nel 2020 (nel 2009… - IlMontanari : Per #FMI il Pil mondiale nel 2020 calerà del 3%. In #Italia del 9,1% Se la politica, nazionale, regionale e locale… - LaPresse_news : Coronavirus, Fmi: Pil Italia -9,1% nel 2020 poi ripresa a +4,8% -

Fmi Pil Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fmi Pil