Ema Kovac di Pechino Express/ “Coronavirus? Fatto il tampone” e su Gennaro Lillio…

bunsandvans : RT @Smg_1908: Dirò una cosa mai detta da nessuno: Ema Kovac è bellissima - sinoddeche : Buonanotte solo a Ema Kovac - bnotizie : Ema Kovac rivela: `Ho fatto il tampone`, poi parla di Gennaro Lillio - _bwandering : RT @gogomezteam: EMA KOVAC SEI TU PECHINO EXPRESS SEI TUUU #pechinoexpress - Guasty95 : Ema Kovac, sei bellissima, stupenda e adorabile, penso di amarti. #PechinoExpress -

Sconfitti al fotofinish “I Wedding Planner” Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi. Terze le “Top” Ema Kovac e Dayane Mello. L’ottava edizione di “Pechino Express” ha ritrovato lo smalto e l’entusiasmo ...Ema Kovac dopo l’esperienza di Pechino Express 2020 ha raccontato di aver temuto il peggio per via del Coronavirus. La ex Madre Natura è stata ospite di una diretta Instagram di Costantino Della ...