xblunotte : RT @tempoweb: Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - - OrgoglioItalico : RT @tempoweb: Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - - tempoweb : Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - - perunmondomigl1 : @stanzaselvaggia Che Paese che Paese assurdo il nostro. Il paese delle emergenze con costi esorbitanti e non il pae… - chiaramfgrasso : Dai mettete 18 così posso andare a dormire distrutta grazie #1DOnlineConcertStayAtHome -

Ultime Notizie dalla rete : Distrutta dai

Il Tempo

Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco da Cortina, Pieve di Cadore, San Vito e Belluno: in tutto per spegnere il violento incendio hanno operato 20 operatori e 7 automezzi. Le fiamme ...Distrutta dai vandali la Fontana del Putto, più popolarmente conosciuta come Fontana del Cupido, a Villa Doria Pamphilj, a Roma: i dodici gigli che ornavano la fontana ottocentesca, sono stati ...