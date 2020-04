Coronavirus | Lopalco | “Potremo andare in spiaggia | ma evitando gli assembramenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Riaperture graduali, ma solo se si possono garantire le distanze di sicurezza. È questa secondo Luigi, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore scientifico della task force pugliese per l’emergenzache ha parlato ai microfoni di 24 Mattino su Radio24, la linea da seguire per avviare la Fase 2 che consenta all’Italia di ripartire. E per salvare la stagione balneare dice: “In una situazione in cui turisti stranieri probabilmente non arriveranno e sarà limitato lo spostamento anche da regione a regione in Italia, se pensiamo a un turismo prettamente locale io credo che le spiagge potranno essere gestibili. L’importante è mantenere un po’ di distanza e non avere. Poi speriamo che per questa estate la situazione epidemiologica si sia tranquillizzata, ci sarà probabilmente anche ...