Coronavirus | la Cina approva la sperimentazione di 3 vaccini

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Lahato laclinica di tre potenzialiper il Covid-19. Uno di questi è stato presentato oggi da Wu Yuanbin, direttore generale del Ministero della scienza e della tecnologia per lo sviluppo sociale, che ha annunciato in conferenza stampa che un vaccino con vettore adenovirus, sviluppato da un gruppo di ricerca guidato da Chen Wei, dell’Accademia cinese di ingegneria e ricercatore dell’Istituto di medimilitare dell’Accademia delle scienze militari, è stato il primo ad essereto per laclinica. La prima fase dellaclinica e’ stata completata alla fine di marzo e la seconda fase è iniziata il 12 aprile. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è il primo vaccino Covid-19 al mondo ad essere entrato nella seconda fase della ...