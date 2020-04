Beautiful anticipazioni | settimana 20-26 aprile 2020 | Flo farà parte delle Logan

(Di martedì 14 aprile 2020) Ed eccoci a parlarvi di Flo, che ledimostrano sempre più vicina alle sorelle. Queste ultime le sono state vicine e la Fulton è figlia del loro defunto fratello Storm. Le zie, saranno disposte a darle tutto il loro affetto e l’aiuto nella dura condizione in cui si trova.li: Flo desidererebbe incontrare suo padre Flo Fulton confiderà a Hope, di provare molta amarezza. Ella infatti non potrà più incontrare il suo padre biologico. Storm è purtroppo morto. Hope cercherà di consolare la cugina e le racconterà il bene di cui l’uomo si è reso protagonista. Hope, Wyatt, Flo e Shauna si recheranno insieme dalle sorelle. Hope e Wyatt racconteranno a Brooke, Donna e Katie che Flo ha scoperto chi era suo padre. Le sorelleaccolgono con affetto la ...

Beautiful è ad un punto cruciale in cui Bill tornerà protagonisti e non solo per ... ansia si sapere se c'è riscontro tra il suo DNA e quello del padre nel database che Wyatt le ha consigliato, i ...