Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 20-25 Aprile 2020: Piovono Accuse Ingiuste su Ignacio! (Di martedì 14 aprile 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 a sabato 25 Aprile 2020: Isabel orchestra un piano contro Ignacio e si prepara ad accogliere Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Isabel cerca di incastrare Ignacio e costringe suo figlio Adolfo a dichiarare contro di lui in tribunale. Nel frattempo, la Marchesa è pronta ad accogliere nella sua dependance Francisca Montenegro! Raimundo è ancora sulle sue tracce, mentre Marcela e Tomas vivono un amore impossibile. Rosa flirta con Adolfo e Marta ignora che la sorella abbia il suo stesso interesse sentimentale… Ricche di storyline intriganti saranno gli appuntamenti della nuova stagione della soap spagnola. A confermarlo sono le nuove Anticipazioni Il Segreto, quelle sulla Trama delle Puntate in onda da lunedì 20 Aprile a sabato 25 Aprile 2020 che riportano novità davvero clamorose! Sappiamo che ... Leggi su uominiedonnenews Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 aprile : Mauricio e Hipolito alla guida del paese

