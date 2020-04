Alzano, dalla pioggia di contagi alla speranza. Negli ultimi sette giorni soltanto un positivo (Di martedì 14 aprile 2020) Andrea Cuomo Il sindaco Bertocchi: "Ora per ripartire puntiamo sullo screening di massa" È stata una Pasqua se non di resurrezione almeno di speranza per Alzano Lombardo, uno dei paesi simbolo del coronavirus in Italia: cittadina della Bergamasca dove sono stati commessi errori a raffica che l'hanno trasformata in una festa del contagio. Ma ora le cose vanno meglio. Nell'ultima settimana ad Alzano si è verificato un solo contagio e la curva dei decessi è molto diminuita rispetto ai picchi di marzo. Nella domenica di Pasqua in tutta la provincia ci sono stati soltanto 51 casi positivi e uno soltanto nel paese che con Nembro è stato una succursale dell'inferno per qualche settimana. Anche se non è ancora il momento di alzare la guardia: «Dovremo portare ancora molta pazienza per evitare contagi di ritorno e stiamo lavorando per capire ... Leggi su ilgiornale Alzano Lombardo e Nembro - dalla mancata zona rossa al boom di contagi a Bergamo : come è nato il focolaio in Lombardia. La ricostruzione dell’inchiesta di TPI

Coronavirus - dalla chiusura “anomala” di Alzano all’errore sui presidi sanitari : cosa è successo negli ospedali di Bergamo

Da Chi l’ha visto : nell’ospedale di Alzano il COVID19 prima di Codogno. Le testimonianze dalla Val Seriana (Di martedì 14 aprile 2020) Andrea Cuomo Il sindaco Bertocchi: "Ora per ripartire puntiamo sullo screening di massa" È stata una Pasqua se non di resurrezione almeno diperLombardo, uno dei paesi simbolo del coronavirus in Italia: cittadina della Bergamasca dove sono stati commessi errori a raffica che l'hanno trasformata in una festa delo. Ma ora le cose vanno meglio. Nell'ultima settimana adsi è verificato un soloo e la curva dei decessi è molto diminuita rispetto ai picchi di marzo. Nella domenica di Pasqua in tutta la provincia ci sono stati51 casi positivi e unonel paese che con Nembro è stato una succursale dell'inferno per qualche settimana. Anche se non è ancora il momento di alzare la guardia: «Dovremo portare ancora molta pazienza per evitaredi ritorno e stiamo lavorando per capire ...

reportrai3 : Alzano Lombardo è stato il primo focolaio ufficiale della provincia di Bergamo. In poco meno di un mese da due cont… - VincenzaGiamma1 : RT @reportrai3: Alzano Lombardo è stato il primo focolaio ufficiale della provincia di Bergamo. In poco meno di un mese da due contagiati s… - sergimagugliani : RT @reportrai3: Alzano Lombardo è stato il primo focolaio ufficiale della provincia di Bergamo. In poco meno di un mese da due contagiati s… - FiestaPablo : RT @reportrai3: Alzano Lombardo è stato il primo focolaio ufficiale della provincia di Bergamo. In poco meno di un mese da due contagiati s… - purpleecclouds : @ohymgod_ Sull'ultimo episode di Youtube si vede Jin fare delle foto a Hobi e sullo sfondo una dello 'staff' sasaen… -