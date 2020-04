The Last of Us: Part II racconterà la storia di una vendetta contro un 'culto omofobo di fanatici cristiani'? (Di lunedì 13 aprile 2020) L'attesissimo The Last of Us: Part II, rinviato da Naughty Dog, potrebbe presentare una storia di vendetta contro un culto cristiano omofobo, secondo alcune nuove voci.Le informazioni sul gioco sono apparse in un post cancellato su 4Chan (tramite Pink News) di un presunto membro dello staff di Naughty Dog e come con qualsiasi rumor, la notizia va presa con la dovuta cautela. Tuttavia, se non volete rischiare spoiler, vi invitiamo a interrompere la lettura.La fuga di notizie afferma che The Last of Us: Part II sarà incentrato su una storia d'amore tra la protagonista Ellie e Dina, qualcosa che è già stato confermato dagli sviluppatori del gioco. Tuttavia, questa sottotrama sarà interrotta da un attacco di una setta religiosa nota come Seraphites, che presumibilmente considera la relazione come peccaminosa.Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us : Part II racconterà la storia di una vendetta contro un 'culto cristiano omofobo'?

The Last of Us Part II ha un nuovo fan trailer approvato da Neil Druckmann in persona. Ma la data di uscita?

The Last of Us Part II - rimandato sine die il lancio (Di lunedì 13 aprile 2020) L'attesissimo Theof Us:II, rinviato da Naughty Dog, potrebbe presentare unadiuncristiano omofobo, secondo alcune nuove voci.Le informazioni sul gioco sono apparse in un post cancellato su 4Chan (tramite Pink News) di un presunto membro dello staff di Naughty Dog e come con qualsiasi rumor, la notizia va presa con la dovuta cautela. Tuttavia, se non volete rischiare spoiler, vi invitiamo a interrompere la lettura.La fuga di notizie afferma che Theof Us:II sarà incentrato su unad'amore tra la protagonista Ellie e Dina, qualcosa che è già stato confermato dagli sviluppatori del gioco. Tuttavia, questa sottotrama sarà interrotta da un attacco di una setta religiosa nota come Seraphites, che presumibilmente considera la relazione come peccaminosa.Leggi altro...

ItalianAirForce : #Covid19: anche a #Pasqua i velivoli dell’#AeronauticaMilitare portano a termine la loro missione. La scorsa notte… - ItalianAirForce : #Covid19: la scorsa notte 2 C27J e 1 C130J della #46BrigataAerea hanno prelevato materiale sanitario da Malpensa e… - acmilan : The right answer is AC Milan 2-2 Juventus with @FraaVitale's last-gasp equalizer. Who got it right? ?? È il pareggi… - Scarlet_Agnes : RT @StorieASpicchi: Solo per ricordarvi che manca una settimana esatta all’uscita di The Last Dance. [ @NetflixIT ] - realzebro : RT @StorieASpicchi: Solo per ricordarvi che manca una settimana esatta all’uscita di The Last Dance. [ @NetflixIT ] -

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us 2: Naughty Dog e Sony stanno lavorando sodo per fare uscire il gioco presto Tom's Hardware Italia The Last of Us: Part II racconterà la storia di una vendetta contro un 'culto cristiano omofobo'?

L'attesissimo The Last of Us: Part II, rinviato da Naughty Dog, potrebbe presentare una storia di vendetta contro un culto cristiano omofobo, secondo alcune nuove voci. Le informazioni sul gioco sono ...

The Last Kingdom 4: il primo trailer

Netflix ha pubblicato il trailer per la quarta stagione di The Last Kingdom, serie diventata ormai a tutti gli effetti originale che tornerà in streaming a partire dal prossimo 26 aprile. Co-prodotta ...

L'attesissimo The Last of Us: Part II, rinviato da Naughty Dog, potrebbe presentare una storia di vendetta contro un culto cristiano omofobo, secondo alcune nuove voci. Le informazioni sul gioco sono ...Netflix ha pubblicato il trailer per la quarta stagione di The Last Kingdom, serie diventata ormai a tutti gli effetti originale che tornerà in streaming a partire dal prossimo 26 aprile. Co-prodotta ...