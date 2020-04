Raggi a Non è l’Arena | “Roma resisterà anche a pandemia da coronavirus | ma politica deve

lucianonobili : Non aver usato queste settimane per sistemare le scuole e le strade è grave. Ma non essere riuscita neanche per… - La7tv : Questa sera dalle 20.30 puntata speciale di Non è l’Arena. Massimo Giletti ci racconterà l’isolamento che sta viven… - Capezzone : +++Domattina su @LaVeritaWeb esame ai raggi X delle fregature del decreto. Non dimenticate di passare in edicola o… - luce_lucialenzi : RT @micheladania: Coronavirus, Speciale Non è l'Arena, LA 7 Virginia Raggi con Massimo Gil... - lancellone : RT @mpiacenonaver1: Sto guardando Non é l' arena per vedermi in n po' della mia Roma da cui manco da tanto e che chissà,vista la situazione… -

Raggi Non Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Raggi Non