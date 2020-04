«Quarantena prolungata a 4 settimane» Bergamo | 10 391 contagi | 82 in un giorno

ElenaLorenzini9 : @andr900 Questa quarantena prolungata sta cominciando a far danni - abr202013 : RT @Soffotcka: La quarantena stata prolungata - Soffotcka : La quarantena stata prolungata - stefano_70_ : @robertalerici @SabrinaScampini La regione ha saggiamente prolungato la quarantena a 28 giorni. Quindi mi verrà pro… - MassimoPistole3 : @luca__pani @ilriformista @DAVIDPARENZO @Natizevi @barbaracarfagna @valemantua Si spera che il cervello lo si conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena prolungata

Venetoeconomia

Questo almeno sulla carta. tuttoteK viene in vostro soccorso, consigliandovi i migliori giochi da tavolo online da poter giocare dal vostro computer! La quarantena prolungata che stiamo vivendo in ...Le uniche persone erano rappresentate, in strada, dai tutori dell’ordine, che hanno continuato a controllare che nessuno sfuggisse alla regola della quarantena. E Ma come è noto in tutta la ... in un ...