Matita fai da te | ecco come truccare i tuoi occhi in modo naturale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 aprile 2020) Volete realizzare in casa unaper gliche siaed ecosostenibile?2 ricette complete di ingredienti e dei passaggi per poter preparare in casa un trucco per i vostrifacile ed economico. Video tutorial in fondo all’articolo. Cosa serve per preparare unafai da te: ingredienti Per fare in casa unaperserviranno: 2 grammi di ossido di minerale nero ( un pigmento inorganico) 1,5 grammi di burro di cacao 1 grammo di cera Candelilla ( una cerache deriva dalle foglie di un piccolo arbusto) 0,7 grammi di olio di semi di girasole 0,3 grammi di cera carnauba (cera ricavata dalle foglie di una palma). Attenzione: tutti questi ingredienti dovranno essere completamente naturali. Si possono acquistare nelle erboristerie più fornite o nei negozi online. Cosa serve per preparare unafai da te: attrezzi Oltre agli ...