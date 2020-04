Macron: «Quarantena estesa all’11 maggio» (Di lunedì 13 aprile 2020) La Francia riapre l’11 maggio. Nidi, elementari, licei riprendono. Progressivamente, riparte l’attività. Ma non spettacoli e bar-ristoranti, che resteranno chiusi. Per i Festival non se parla prima di metà luglio. Le regole restano adattabili, secondo i risultati. Dall’11 maggio, le mascherine dovrebbero diventare obbligatorie (e essere disponibili). Ci saranno più test. Le frontiere europee esterne restano chiuse, mentre una decisione a livello Ue sarà presa al prossimo Consiglio il 23 aprile. Il presidente Emmanuel Macron è intervenuto per la quarta … Continua L'articolo Macron: «Quarantena estesa all’11 maggio» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus in Francia - Macron adotta il modello Italia : quarantena per 15 giorni - rinviati i ballottaggi delle elezioni comunali

