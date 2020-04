Incidente per Taylor Mega: “Mi è uscito un litro di sangue dal naso” (FOTO) (Di lunedì 13 aprile 2020) L’esuberante influencer Taylor Mega, durante la giornata di Pasqua, ha avuto un brutto Incidente. Essendo molto attiva sui social, in particola modo Instagram, la ragazza non ha potuto fare a meno di condividere la notizia con tutti i suoi fan. Dopo aver dato gli auguri a tutti in tenuta da coniglietta super sexy, la protagonista si è accinta a pranzare. Dopo un po’ di ore, però, è tornata nuovamente dai suoi fan e si è presentata in una mise completamente differente. L’Incidente di Taylor Mega Giornata non propriamente lieta quella trascorsa da Taylor Mega ieri dato che ha avuto un Incidente. L’influencer ha parlato con i fan di quanto le è accaduto e si è mostrata particolarmente devastata. La fanciulla si è ripresa dal letto ed ha detto di essere stata malissimo fisicamente a causa di una copiosa fuoriuscita di ... Leggi su kontrokultura Don Piper - storia vera di 90 minuti in paradiso/ L'incidente e il libro best seller

Schiuma antincendio per la strada : pompieri alle prese con “incidente”

Disavventura per Riise | Il calciatore in ospedale per un incidente (Di lunedì 13 aprile 2020) L’esuberante influencer, durante la giornata di Pasqua, ha avuto un brutto. Essendo molto attiva sui social, in particola modo Instagram, la ragazza non ha potuto fare a meno di condividere la notizia con tutti i suoi fan. Dopo aver dato gli auguri a tutti in tenuta da coniglietta super sexy, la protagonista si è accinta a pranzare. Dopo un po’ di ore, però, è tornata nuovamente dai suoi fan e si è presentata in una mise completamente differente. L’diGiornata non propriamente lieta quella trascorsa daieri dato che ha avuto un. L’influencer ha parlato con i fan di quanto le è accaduto e si è mostrata particolarmente devastata. La fanciulla si è ripresa dal letto ed ha detto di essere stata malissimo fisicamente a causa di una copiosa fuoriuscita di ...

stanzaselvaggia : Roberto Speranza ha scelto Domenico Mantoan come commissario delle regioni per il contenimento del Covid. Un person… - poliziadistato : La signora Concetta, ogni anno dal 1995 per l'anniversario della scomparsa del suo unico figlio, porta i fiori dove… - emergenzavvf : #11aprile 1991, un giorno dopo l’incidente navale a #Livorno, pochi km più a Nord il disastro ecologico per l’… - AntonellaQuarto : RT @mariobianchi18: Il #13aprile 2002 muore il cantante #AlexBaroni. Dal 19 marzo era in coma dopo un incidente in moto sulla circonvallazi… - KontroKulturaa : Incidente per Taylor Mega: 'Mi è uscito un litro di sangue dal naso' (FOTO) - -