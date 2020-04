In Veneto: nuova strategia di contenimento, lockdown soft (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Governatore Luca Zaia ha parlato in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti presentando la nuova ordinanza della Regione. Salta il limite dei 200 metri da casa per attività fisica e passeggiate, ma è obbligatorio l’uso della mascherina. “La mascherina serve, e la dovremo portare tutti. Dovremo abituarci”. Lo ha detto il governatore Zaia, contestando quanto dicevano “alcuni scienziati, secondo i quali – ha detto – la devono portare solo i sintomatici”. Su questo ha citato i dati, parziali, dello screening eseguito in Veneto sugli operatori della sanità. “Quando vediamo che solo l’1,3% dei medici in ospedale è stato contagiato, e che siamo intorno al 3,6% nelle malattie infettive, dove medici e infermieri sono al fronte sul Coronavirus – ha concluso -, vuol dire che questo sistema di ... Leggi su laprimapagina ZAIA “OGGI NUOVA ORDINANZA VENETO”/ “Lockdown? Ma non è tutto chiuso - il governo...”

Il Governatore Luca Zaia ha parlato in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti presentando la nuova ordinanza della Regione. Salta il limite dei 200 metri da casa per attività fisica e passeggiate, ma è obbligatorio l'uso della mascherina. "La mascherina serve, e la dovremo portare tutti. Dovremo abituarci". Lo ha detto il governatore Zaia, contestando quanto dicevano "alcuni scienziati, secondo i quali – ha detto – la devono portare solo i sintomatici". Su questo ha citato i dati, parziali, dello screening eseguito in Veneto sugli operatori della sanità. "Quando vediamo che solo l'1,3% dei medici in ospedale è stato contagiato, e che siamo intorno al 3,6% nelle malattie infettive, dove medici e infermieri sono al fronte sul Coronavirus – ha concluso -, vuol dire che questo sistema di ...

