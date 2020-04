È morta a causa di una crisi cardiaca Patricia Millardet

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 aprile 2020) Èa Roma adi unal’attrice, volto del giudice Silvia Conti ne “La Piovra”. Fu quel ruolo a renderla molto popolare. Trasferitasi In Italia negli anni ’80, era stata ricoverata presso l’ospedale San Camillo di Roma. Aveva compiuto 63 anni lo scorso marzo. Èa Roma adi unal’attrice francese, nota per avere recitato nel ruolo del giudice Silvia Conti ne “La Piovra”. Aveva compiuto 63 anni lo scorso marzo. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di oggi 13 aprile presso l’ospedale San Camillo di Roma, dov’era ricoverata.si era trasferita in Italia negli anni ’80, a Castel Gandolfo. Il pubblico la ricorda soprattutto per il ruolo del coraggioso magistrato Silvia Conti ne “La ...