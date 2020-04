Coronavirus | le singolari linee guida sanitarie dell’Olanda

(Di lunedì 13 aprile 2020): tanto si è parlato di Olanda in questi giorni, soprattutto in merito alla situazione economica. Ma a risaltare, sono soprattutto leper i cittadini.: in questi giorni di difficoltà abbiamo sentito parlar tanto dell’Olanda e del premier Mark Rutte. Al centro delle discussioni vi erano però trattati ed accordi economici, specie … L'articolo: ledell’Olanda proviene da www.inews24.it.

lucio_massardo : Sarà bene che ci si abitui presto, molto presto, a entrare nell'ottica che la fase 2 non sarà uguale a prima del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus singolari

Inews24

“Una Pasqua singolare questa del 2020. La comunità civile si trova da oltre un mese in ... la centralità della fede e della spiritualità che orientano la vita e il valore supremo dell’amore in tutte ...alcune famiglie palermitane hanno vita a singolari pic nic sui tetti dei palazzi dove vivono con tanto di tavole imbandite, sedie e barbecue. La scena, immortalata in un video, ha visto come ...