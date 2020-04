Coronavirus, firmata l’ordinanza: in Piemonte restano chiuse librerie, cartolerie e negozi per l’infanzia (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le restrizioni oggi in vigore contro la diffusione del Coronavirus. Sul territorio regionale, pertanto, restano chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. Il Piemonte, come anticipato ieri, ha dunque deciso di non recepire le indicazioni del nuovo dpcm del governo. Resta comunque salva, anche in Piemonte, la possibilita’ di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.L'articolo Coronavirus, firmata l’ordinanza: in Piemonte restano chiuse librerie, cartolerie e negozi per l’infanzia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Campania : Nuova ordinanza firmata da Vincenzo De Luca e valida fino al 3 maggio 2020

