Conte comprò le mascherine per Palazzo Chigi due settimane prima di quelle per medici e infermieri (Di lunedì 13 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fine gennaio, dopo avere dichiarato l’emergenza sanitaria nazionale, ha fatto quel che c’era da fare: cercare approvvigionamenti di materiale sanitario per proteggersi dal coronavirus (mascherine, guanti, gel, camici e bombole di ossigeno). Solo che – secondo quanto riporta Il Tempo – prima di pensare ai cittadini italiani, avrebbe pensato a se stesso e ai suoi collaboratori. A febbraio, circa due settimane prima che il governo chiedesse a Consip di cercare di fare la stessa cosa per tutti gli altri italiani, sono iniziati con successo gli acquisti di Palazzo Chigi per proteggere Conte e chi lavorava con lui. Secondo quanto riporta il quotidiano romano in un articolo a firma di Franco Bechis, con lettera del 26 febbraio scorso il Governo ha acquisito la disponibilità da parte di un’azienda veneta di ... Leggi su tpi Achtung Angela. L’Italia non si piega al ricatto tedesco. Mai compromessi al ribasso. Conte non si fa fregare sul Mes

