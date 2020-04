A 21 anni è malata di Coronavirus: infermiera muore mentre era in attesa di un trapianto (Di lunedì 13 aprile 2020) Katie Horne aveva solo 21 anni ed era in attesa di un trapianto di fegato: ma dopo essere stata contagiata dal Coronavirus il trapianto è stato, per forza di cose, rinviato. Alla fine la giovane infermiera del Sussex non ce l'ha fatta ed è morta sabato scorso al King's College Hospital di Londra. Leggi su fanpage Migranti - ong Mediterranea pubblica audio di una donna alla deriva : “Io incinta sono a bordo con mia figlia di 7 anni molto malata. Aiutateci”

Coronavirus : Muore a soli 14 anni per prendersi cura della madre malata

88 anni e malata - fa la sua parte contro il coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) Katie Horne aveva solo 21ed era indi undi fegato: ma dopo essere stata contagiata dalilè stato, per forza di cose, rinviato. Alla fine la giovanedel Sussex non ce l'ha fatta ed è morta sabato scorso al King's College Hospital di Londra.

Aveva solo 21 anni Katie Horne, una giovanissima infermiera deceduta a causa del Coronavirus. Era malata ed era in attesa di un trapianto. La 21enne lavorava come infermiera a Burgess Hill, nel Sussex ...

