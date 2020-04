Renga | Ambra e Iginio Massari | doppia gaffe a Domenica In

Cri_G_ : RT @TheFolloWerTv: Zia Mara che dice a Renga salutami Ambra ?????????????????????????? #DomenicaIn - _dejame_ : RT @TheFolloWerTv: Zia Mara che dice a Renga salutami Ambra ?????????????????????????? #DomenicaIn - giulia16z : RT @TheFolloWerTv: Zia Mara che dice a Renga salutami Ambra ?????????????????????????? #DomenicaIn - Miri4m_M : “Nonostante l’età ho ancora un po’ di memoria” disse #ziamara a #domenicain dopo aver detto a #renga: “salutami #ambra” - TheFolloWerTv : Zia Mara che dice a Renga salutami Ambra ?????????????????????????? #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Renga Ambra

Francesco Renga, Domenica in: i progetti di beneficenza per contrastare il coronavirus e l’emergenza che lascerà la pandemia. Con lui Ambra Angiolini In collegamento con Domenica In, Francesco Renga ...Ma non è finita qui perché subito dopo, mentre salutava Renga, ha commesso un’altra gaffe. Mara Venier saluta Francesco Renga e Ambra Angiolini ma i due non stanno più insieme Al termine del ...