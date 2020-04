Più positivi ma frenano decessi e ricoveri (Di domenica 12 aprile 2020) Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva e frenano anche i decessi ma aumentano i positivi secondo l’ultimo bollettino sull’epidemia di coronavirus in Italia diffuso oggi 12 aprile 2020 dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati 431 i pazienti morti che erano positivi al Covid-19. 19.899 il numero delle vittime totali da inizio emergenza. Ma crescono anche i guariti: +1.677 in un giorno, 34.211 in tutto.Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa spiega: "Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, -297 di ieri, e 71.063 in isolamento domiciliare. I morti rispetto a ieri sono 431, l'incremento più basso dal 18 marzo".Però come detto i positivi crescono: sono +1.984 in 24 ore (dai +1.996 di ieri rispetto a venerdì). In tutto "tra positivi, guariti e morti" i contagiati "sono ... Leggi su blogo Contagi coronavirus : le positività Regione per Regione. Le 10 Province più colpite in Italia - Lombardia e Milano in testa

I positivi aumentano di 1984. 431 morti - è il numero più basso dal 18 marzo

