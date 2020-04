“Il peggio deve ancora arrivare, ecco quando”. Mago Otelma, scenari catastrofici: non solo pandemia (Di domenica 12 aprile 2020) Quando gli umani e la scienza non riescono a dare risposte certe, non resta che affidarsi al Divino. Non conoscendone altri, telefoniamo a Otelma al quale, per definizione, diamo del voi.Il 23 febbraio scorso a "Quelli che il calcio", e un mese dopo su Radio Antenna 2, avete parlato delle tappe evolutive del virus. La gravità della situazione vi era già chiara? «Certo. Infatti, quando programmammo a inizio febbraio la crociera pastorale, indicammo quale data di partenza il 17 ottobre, oltrepassando senza esitare primavera ed estate. Il 23 febbraio un presentatore che chiameremo Simplicio per il suo intelletto (Enrico Lucci, ndr) ci chiese cosa sarebbe successo. Rispondemmo: "Il peggio deve ancora venire". Dallo studio tv giunsero gridolini e risatine: gli stolti non difettano mai. I fatti ci han dato ragione».Avete diffuso su Facebook un rituale salvifico per ... Leggi su liberoquotidiano Nicola Porro è guarito : “il Virus peggiore è il panico”

