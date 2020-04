Eurovision 2020 in tv nonostante la cancellazione | show speciale il 16 maggio anche su

Leggi su blogo

(Di domenica 12 aprile 2020) UPDATE - La Rai ha accolto l'invito di EBU e della tv olandese: la serata-evento: Europe Shine A Light andrà in ondasu Rai 1 sabato 16dalle 20.35.**********Song Contestè saltato a causa del Coronavirus, ma non tutto è perduto: è stato annunciato infatti un eventoin onda il 16alle 21, lo stesso giorno e nella stessa ora in cui sarebbe dovuta andare in onda la finalissima. Il titolo scelto per l'evento è: Europe Shine A Light e si presenta come una carrellata non competitiva, ovviamente, di canzoni della storia dell'ESC, con molte sorprese per il pubblico a casa.Il programma è prodotto dalle tv olandesi e sarà condotto da Chantal Janzen, Edsilia Rombley (già alla guida dell'1998 e 2007) e Jan Smit. La formula ovviamente è quella ...