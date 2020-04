E ora meritiamoci il futuro

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di domenica 12 aprile 2020) Io abito lì vicino: esco in strada per andare al lavoro e vedo quella scena ogni giorno. Lungo un tratto di viale Italia, a Livorno, qualcuno ha appiccicato sui pali dei segnali stradali dei post-it rosa a forma di cuore. Quando c’è vento, frizzano come farfalle. C’è il cuoricino ma non sono romantici: o quantomeno non lo sono nel modo più scontato. Ci sono solo tre parole, una frase scritta a penna: state a casa. Giusto, stiamo a casa: anche a Pasqua che sarebbe il giorno degli abbracci, anche a Pasquetta che sarebbe il giorno delle gite. Facciamolo per quello che si può (per esempio i medici quasi mai; tanti altri, compresi noi giornalisti, solo parzialmente). Ma facciamolo, ancora. Non perché un cane da guardia, o uno stato poliziotto, ci abbaia contro; ma perché siamo coscienti. Stiamo a casa ed evitiamo ogni ...