Doom Eternal | ricreata dal vivo la DoomBlade | perfettamente funzionante contro demoni e

Leggi su eurogamer

(Di domenica 12 aprile 2020)ha portato con sé numerosi cambiamenti rispetto al capitolo precedente, ma ciò di cui non si è mai lamentato nessuno è l'espansione dell'arsenale delSlayer. Oltre alle classiche e iconiche armi da fuoco, l'irato protagonista ha a disposizione anche un aggeggino niente male, laBlade, una lama posta sul suo braccio, per squartare con più facilità le orde diinfernali. Vedetela come una lama celata di Assassin's Creed, solo molto più "lama" e molto meno "celata".A quanto pare, qualcuno ha amato talmente tanto laBlade che ha voluto realizzarla per davvero. Direttamente dal subreddit di, l'utente Miscreations ha pubblicato un video nel quale mostra il suo lavoro di ricostruzione di unaBlade affilata e: possiamo ammirare tutte le fasi della costruzione, dalle prime risorse ...