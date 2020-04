Coronavirus, Salgono a 115 i contagiati in provincia di Trapani (Di domenica 12 aprile 2020) Sono adesso 115 i casi positivi in provincia di Trapani secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’asp Trapani e sono così divisi: Alcamo22; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 14; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 3; Salemi 24; Trapani 16; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1 Ricoverati 14Trapani 8: Covid 8Marsala 6: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 1/ Covid 3Il dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute in data odierna, 11/4/2020 Totale tamponi effettuati 2.438 (41 effettuati ieri) Decessi 4 Guariti 10:7 dimessi da Covid-hospital Marsala, di cui 1 dimesso in data odierna, 11/4, proveniente da Salemi di 53 anni; 2 dimessi da S.Antonio Abate (Tp) di cui 1 in data odierna, 11/4, di 83 anni di Paceco; 1 negativizzato in isolamento domiciliare.I dimessi da Covid-hospital sono ... Leggi su tvio Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa verso i 21 mila morti. In Europa i decessi salgono a 75mila

Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa - altri 1.920 morti in 24 ore. In Europa i decessi salgono a 75mila

Coronavirus - salgono a 2120 casi in Abruzzo Sono 190 le persone guarite (Di domenica 12 aprile 2020) Sono adesso 115 i casi positivi indisecondo l’ultimo bollettino diffuso dall’aspe sono così divisi: Alcamo22; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 14; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 3; Salemi 24;16; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1 Ricoverati 148: Covid 8Marsala 6: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 1/ Covid 3Il dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute in data odierna, 11/4/2020 Totale tamponi effettuati 2.438 (41 effettuati ieri) Decessi 4 Guariti 10:7 dimessi da Covid-hospital Marsala, di cui 1 dimesso in data odierna, 11/4, proveniente da Salemi di 53 anni; 2 dimessi da S.Antonio Abate (Tp) di cui 1 in data odierna, 11/4, di 83 anni di Paceco; 1 negativizzato in isolamento domiciliare.I dimessi da Covid-hospital sono ...

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: 17.825 i casi positivi in #EmiliaRomagna, 269 in più rispetto a ieri. I casi lievi i… - repubblica : Coronavirus, nella casa di riposo di Soleto salgono a 9 i morti: 'Debilitati perché lasciati senza cibo per 2 giorn… - RegioneER : Coronavirus, l'aggiornamento: 18.234 i casi positivi in Emilia-Romagna, 409 in più rispetto a ieri. I casi lievi in… - 6SorAlex9 : Aggiornamento quotidiano della situazione #Coronavirus in #Italia. +4092 nuovi positivi +421 decessi Nella sola… - tvio2 : Coronavirus, Salgono a 115 i contagiati in provincia di Trapani -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salgono Coronavirus Toscana, salgono i nuovi casi e i decessi LA NAZIONE Ancona dopo Macerata: ora una task force di Procure indaga sulla strage dei nonnini

Il duplice obiettivo è realizzare una mappatura dettagliata delle strutture (convenzionate e non) di ricovero degli anziani e poi del fenomeno. Coronavirus, i morti nelle Marche tornano a salire: sono ...

Venerdì 10 aprile: In Piemonte i decessi salgono a 1.591. La situazione nell'Asl To4

Come detto, sono complessivamente 98.273 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.396. Dei 98.273 malati complessivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi – 157 in m ...

Il duplice obiettivo è realizzare una mappatura dettagliata delle strutture (convenzionate e non) di ricovero degli anziani e poi del fenomeno. Coronavirus, i morti nelle Marche tornano a salire: sono ...Come detto, sono complessivamente 98.273 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.396. Dei 98.273 malati complessivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi – 157 in m ...