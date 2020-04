Coronavirus: è possibile circolare con patente scaduta (Di domenica 12 aprile 2020) di Lucia Izzo - L'emergenza correlata all'epidemia di Coronavirus, ha reso necessario adottare misure eccezionali anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Tra l'altro sono state sospese quasi tutte le attività medico legali e le sedute delle Commissioni mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti.Patenti di guida scadutePermesso provvisorio di guidaEccezioni alla proroga della validità dei permessi provvisoriPatenti di guida scaduteTorna suChe fosse possibile circolare anche con patente scaduta, lo ha già consentito il D.L. Cura Italia che, all'art. 104, ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Nella successiva circolare n. 9209/20... Leggi su studiocataldi Coronavirus - esperta : “Possibile un vaccino entro settembre nel Regno Unito - sicura all’80% che funzionerà”

Coronavirus - il virologo : “anche la Uefa ha capito che è impossibile completare la stagione”

Coronavirus - il video-messaggio di Mattarella : “I sacrifici stanno producendo risultati - non fermiamoci adesso. Indispensabile rispettare con rigore le misure. Non appena possibile si avvierà graduale ripresa” (Di domenica 12 aprile 2020) di Lucia Izzo - L'emergenza correlata all'epidemia di, ha reso necessario adottare misure eccezionali anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Tra l'altro sono state sospese quasi tutte le attività medico legali e le sedute delle Commissioni mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti.Patenti di guida scadutePermesso provvisorio di guidaEccezioni alla proroga della validità dei permessi provvisoriPatenti di guida scaduteTorna suChe fosseanche con, lo ha già consentito il D.L. Cura Italia che, all'art. 104, ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Nella successivan. 9209/20...

MiurSocial : È stato prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine entro il quale sarà possibile acquistare, con la Carta del doce… - Adnkronos : #Coronavirus, studio Gb: da eparina possibile effetto antinfiammatorio e antivirale - RaiNews : A #pasqua2020 'dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari, e per consentire all'Italia di… - StudioCataldi : Coronavirus: è possibile circolare con patente scaduta: di Lucia Izzo - L'emergenza… - BrignoliLucio : la tragedia è già farsa. Possibile che non ci sia un parlamentare capace di interrogare il ministro Lamorgese su qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus possibile Coronavirus, vaccino a settembre? Possibile per scienziati Gb Adnkronos Riaprono librerie e lavanderie, stretta sui viaggi in Italia: il nuovo decreto nel dettaglio

Ecco i primi spiragli nel "lockdown" da Coronavirus. La serrata pressoché totale viene prorogata ancora ... una eccezione perché sul resto dell'abbigliamento la serranda resta abbassata. IN AZIENDA ...

Coronavirus, prima riunione Conte-Colao: hi-tech decisivo contro la crisi

Ecco la ricostruzione I primi passi della task force sono stati solo abbozzati, ma sembrano dedicati a individuare un modello possibile di riapertura graduale delle attività sociali ed economiche del ...

Ecco i primi spiragli nel "lockdown" da Coronavirus. La serrata pressoché totale viene prorogata ancora ... una eccezione perché sul resto dell'abbigliamento la serranda resta abbassata. IN AZIENDA ...Ecco la ricostruzione I primi passi della task force sono stati solo abbozzati, ma sembrano dedicati a individuare un modello possibile di riapertura graduale delle attività sociali ed economiche del ...