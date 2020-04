Borderlands 3: il game director Maxime Babin spezza una lancia in favore di Randy Pitchford, sulla questione bonus (Di domenica 12 aprile 2020) Di recente diversi esponenti dell'industria videoludica hanno attaccato il CEO di Gearbox Randy Pitchford, in quanto non avrebbe pagato i bonus promessi agli sviluppatori di Borderlands 3.Il game director Maxime Babin ha però spezzato una lancio in favore del suo collega, affermando (senza però negare le accuse) che bisogna riconoscere il coraggio da parte di Pitchford di informare lui stesso i dipendenti:"Ho grande rispetto per ciò che ha fatto Randy, che ha dovuto affrontare la delusione dei suoi colleghi quando ha annunciato che le aspettative erano troppo alte. Avrebbe potuto scaricare la responsabilità su qualcun altro ma non lo ha fatto. E' stato un atto di fiducia ed onestà."Leggi altro... Leggi su eurogamer Borderlands 3 parte alla grande su Steam nonostante il periodo di esclusività su Epic Games Store

