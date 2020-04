Virus – Campania: aumento guariti e calo in rianimazione. Ancora 11 morti (Di sabato 11 aprile 2020) 11 aprile – In Campania aumenta il numero di deceduti su base quotidiana: +11 in due giorni (227 il 9 aprile, 231 il 10 aprile, 238 oggi). Cresce anche il numero di guariti, saliti di 29 unità in un solo giorno (da 248 a 277). Sostanziosa diminuzione nei ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: oggi sono 85, il 10 aprile erano 90. I tamponi effettuati sono stati 33.781 per un totale di 3.517 positivi. Su base provinciale, Napoli dimezza l’incremento quotidiano dei nuovi positivi (+37), Avellino sale di 2, Salerno di 20, Caserta di 9, Benevento di 3. Virus – Campania: aumento guariti e calo in rianimazione. Ancora 11 morti La Denuncia. Leggi su ladenuncia Coronavirus - in Campania edicole aperte nel giorno di Pasqua

Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 11 aprile

