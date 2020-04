‘Uomini e Donne’ | Camillo Agnello è guarito dal Coronavirus | il referto e le parole

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 aprile 2020) Finalmente ottime notizie anche per: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne èdal! A rivelarlo è stato lui stesso su Instagram, che – condividendolo anche ilmedico – ha spiegato: “La paura risveglia il coraggio. Il coraggio ci fa combattere senza mai perdere la speranza. Abbiate paura e lottate con coraggio. A tutti voi che lo state facendo dedico questa mia guarigione nella speranza che anche voi non smettiate mai di combattere per vincere a vostra battaglia!”. L’ex protagonista del Trono Classico e di Temptation Island aveva contratto il Covid19 a metà marzo. Da quel giorno aveva avuto inizio un percorso non certo facile, manon ha mai perso la sua grande determinazione e sui social continuava a rassicurare i fan sul suo stato di salute in netto miglioramento. Ieri finalmente ...