Roma | Dezko | quale è il record del bosniaco

(Di sabato 11 aprile 2020) Dzeko continua a essere il principale riferimento offensivo della. Nessuno in Italia tira di più su colpo di testa Con 92 tiri, Edin Dzeko è il terzo giocatore della Serie A per conclusioni totali. L'attaccante della, però, svetta in un'altra situazione. Si tratta infatti del calciatore del campionato con più tiri di testa (28, 4 in più di Llorente). D'altronde, la qualità nei duelli aerei è uno dei primi aspetti che ci vengono in mente quando pensiamo all'ex Manchester City. Tra l'altro, ciò consente alla squadra di risalire anche lanciando lungo su di lui quando mancano le soluzioni di passaggio sul breve.